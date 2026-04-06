スノーボード女子ハーフパイプでミラノ・コルティナ五輪金メダリストのチェ・ガオン（１７）＝韓国＝が３日、自身のインスタグラムを更新。雰囲気一変の姿を投稿し、反響を呼んだ。華やかなピンクにニットの私服姿で桜を楽しむ姿を公開。コメント欄などでは「ああ、美しい」、「うわぁぁかわいい」、「これは恋に落ちる」との声が寄せられていた。