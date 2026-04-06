お笑いコンビ「エイトブリッジ」の別府ともひこが相方の篠栗たかしとともに事務所の先輩・マツコ・デラックスの代役として６日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に生出演。４日放送のＴＢＳ系特番「オールスター感謝祭２６春」で司会の島崎和歌子がブチギレた一幕の裏側を明かした。島崎は、今年９月のアジア大会男子マラソン代表内定の吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）らが出場した「感