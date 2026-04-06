週明け６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）比２２銭円高・ドル安の１ドル＝１５９円３７〜３９銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、９銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８４円３０〜３４銭で大方の取引を終えた。