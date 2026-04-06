「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ平和島」（６日、平和島）萩原知哉（３９）＝東京・１００期・Ｂ１＝が４日目２Ｒで１着。３コースまくりでシリーズ初白星を獲得し、予選を６戦１勝、２着３回、３着２回のオール３連対で突破した。仕上がりに関しては「暑くなって出足は重いかなと思っていたけど、回ってからも進んでいました。足は良かったです」とＯＫサイン。「スタートは様子を見てしまったから、準優（７日）はバチ