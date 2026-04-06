ボーイズグループンBTSが、約7年ぶりに完全体で開催する待望の日本公演「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN」をグローバルファンプラットフォームWeverseにて、生配信することを決定した。本ツアーは、韓国・高陽（コヤン）を皮切りに日本、北米、ヨーロッパ、南米、アジアなどを巡り、34都市82公演を予定しており、グループとしても、K-POP単一アーティストとしても過去最大の規模となる見込みだ。【写真】「1時間20分走れた」