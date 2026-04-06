韓国ドラマの邦題が、ファンの声を受けて変更されたとみられる異例の事態が起きた。Netflixで4月19日に配信予定の『みんな自分の無価値さと闘っている』（原題）だ。【注目】韓国ドラマ、邦題ダサい＆“ピンク化”問題日本での配信が発表された当初は、『誰だってもっと自分を好きになろうとしてる』という邦題だった。しかし、視聴者から「原題のニュアンスが弱まっている」といった不満が相次ぐ事態に発展。こうした反応を考慮し