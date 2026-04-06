女優キム・ゴウンとドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3で共演した俳優キム・ジェウォンが、ビハインドストーリーを語った。4月6日午後、MBCのラジオ番組『2時のデート、アン・ヨンミです』には、キム・ゴウンとキム・ジェウォンがゲスト出演した。【写真】キム・ゴウンの“坊主頭”2人はドラマ『ユミの細胞たち3』で共演しており、DJアン・ヨンミの進行のもと、作品についてトークを繰り広げた。キム・ゴウンが2021年から『ユミの