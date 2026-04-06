【モデルプレス＝2026/04/06】Snow Manの向井康二が4月5日、自身のInstagramを更新。家族と過ごした休日の様子を公開した。【写真】スノメンバー「幸せそうな表情にほっこり」家族とのプラベショット◆向井康二、家族との休日公開向井は「久しぶりfamily Time」と男性と女性の絵文字を添えてコメント。ゴルフ場のカートに男性の絵文字で顔を隠した家族と一緒に乗っている場面や、その他ゴルフ場での様々なショット、男性と神社に参