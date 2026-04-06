総社警察署 総社警察署などは4月6日、倉敷市の建設作業員の男（52）と倉敷市の建設業の男（21）を窃盗の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、2人は2026年2月1日午前0時10分ごろから午前2時5分ごろまでの間、総社市の建築工事現場から銅線30本（29m×29本、80m×1本）時価計74万3000円相当を盗んだ疑いが持たれています。 岡山県の西部では、2025年10月ごろから工事現場で銅線などの盗難が多発していて、総社・玉島・