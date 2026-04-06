知事定例会見 香川県庁 産業や公共交通への影響を懸念しています。 香川県の池田知事は中東情勢の影響について、県内の製造業などに聞き取りを行ったことを明らかにしました。 原材料の高騰やナフサを原料とする製品梱包材の供給への不安が多かったということです。 公共交通機関についても……。 （香川県／池田豊人 知事）「一番、影響の懸念があるのが旅客船、船ですね。船の燃料高騰の影響がコストの中の