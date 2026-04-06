消防によりますと、6日午後4時半ごろ、福岡県福津市八並で「家全体から炎が出ている」と通行人などから複数の通報がありました。 FBSのヘリの映像では、白い煙が立ち上っているのが確認できます。現場は木造平屋建ての住宅で、消防車7台が出動し消火活動が行われています。この家に住む男性にケガはないということです。消防は、逃げ遅れた人がいないか確認するとともに出火の原因を調べています。※FBS福岡放送めんたいワイ