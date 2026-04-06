学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「銃刀法」はなんの略？「銃刀法」はなんの略か知っていますか？あるものの所持や使用を制限するもの！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「銃砲刀剣類所持等取締法」を略した言葉でした！銃刀法とは、銃砲・刀剣類（日