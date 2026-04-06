きょうから、嵐のライブツアーの名古屋公演が行われます。開演直前のドーム周辺はどんな様子なのか？ 【写真を見る】嵐 きょうから3日間 名古屋でライブ! 終了から約1時間｢ナゴヤドーム前矢田｣→｢栄｣に向かう電車を10本増発予定 （松本道弥アナウンサー 午後5時過ぎ）開演まで1時間を切っています。ナゴヤドーム前矢田駅からバンテリンドームへと向かう2階の通路に来ています。皆さんの表情