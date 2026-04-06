子どもたちの新年度もスタートです。山形県内のトップを切って尾花沢市の小学校は6日一斉に始業式が行われました。児童たちに今年度の抱負や楽しみにしていることを聞きました。6日朝8時前の尾花沢市です。中川悠アナウンサー「まだ少し肌寒い朝。新学期初日、子どもたちが元気に登校しています」6日朝、尾花沢市の尾花沢小学校では、児童たちが次々と登校し、教員らと元気よくあいさつを交わしていました。この日、県