任期満了に伴う山形県の西川町長選挙が7日告示されます。現職と新人の2人が立候補する予定で、前回の選挙と同じ顔ぶれによる一騎打ちの公算が大きくなっています。先週末、2人は決起集会で支援者との結束を確認しました。西川町長選に出馬を予定しているのは、現職で2期目を目指す菅野大志さん（47）と、新人で元東北労働金庫県本部長の大泉敏男さん（71）です。菅野さんは5日、町内で決起集会を開きました。300人規模の会場が一杯