米国生産の2車種の販売を開始トヨタは、米国生産のフルサイズ・ピックアップトラック『トヨタ・タンドラ』と、3列シートのハイブリッドSUV『トヨタ・ハイランダー』を日本に導入した。2026年4月2日よりトヨタモビリティ東京にて販売を開始し、今夏以降に全国での展開を予定している。【画像】タンドラ、ハイランダー、カムリなど、米国生産のトヨタ車たち全26枚今回の日本導入は、日米交渉を経て2月16日に施行された、米国の安全