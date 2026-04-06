高岡市が新たに設けた「教育総合支援センター」がオープンしきょう、開所式が行われました。高岡市教育総合支援センターは、市の学校再編に伴い閉校した旧平米小学校の校舎を活用して整備され、式には出町市長や杉山教育長らが出席しました。このセンターは高岡市の公立小中学校などに在籍する児童・生徒を対象に、教育支援のほか、学習スペースなど不登校児童の居場所としての役割も担っています。