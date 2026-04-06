「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻信太郎記念館」（山梨いちごの王さまミュージアム）が3日、山梨県甲斐市にオープンした。【写真多数】「山梨いちごの王さまミュージアム」フロアマップ＆内部98歳の辻信太郎氏の姿もサンリオ創業者の辻信太郎氏（辻信太郎記念館代表取締役／サンリオ名誉会長）をはじめ、サンリオ代表取締役社長の辻朋邦氏（辻信太郎記念館取締役）、山梨県知事の長崎幸太郎氏、甲斐市長