◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA・WBC・WBO1位、IBF3位中谷潤人（M.T）（2026年5月2日東京ドーム）プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（32＝大橋）が6日、TikTokで生配信を実施。前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）との東京ドーム決戦へ「キャリア最大の大一番が待っている。そこに向けて人生懸けて