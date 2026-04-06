会談に臨む自民党の磯崎参院国対委員長（右）と立憲民主党の斎藤国対委員長＝6日午後、国会2026年度当初予算案が7日の参院本会議で成立する見通しとなった。自民、立憲民主党の参院幹部は6日、高市早苗首相出席の集中審議と、採決に先立つ締めくくり質疑を7日の参院予算委員会で実施する日程で合意した。与党は参院で少数だが、日本保守党や無所属3人が賛成方針のため過半数に達する見込み。当初予算案一般会計の歳出総額は122兆