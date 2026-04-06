ひとり芸日本一決定戦「R−1グランプリ2026」で優勝した今井らいぱち（38）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。所持している資格を明かし、1分ネタを披露する場面があった。番組中、セットを転換することとなり、MCの「ハライチ」澤部佑は「なんとここで、R-1王者、今井らいぱちが特技というか、見せていただけると」と今井が1分ネタを披露すると紹介した。今井はスタジオの後方でジャケットを脱ぎ