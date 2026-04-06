俳優の高宗歩未（たかむね・あゆみ）さん（32）が6日、出産したことを自身のSNSで発表しました。高宗さんは、劇団6番シードに所属する俳優。去年10月、『仮面ライダーギーツ』鞍馬光聖役などで知られる俳優・笠原紳司さん（51）と結婚し、妊娠していることを発表していました。高宗さんは、「この度、新しい家族を迎えることができました。母子ともに無事に過ごしており、この日を迎えられましたのも、日頃より応援してくださる皆