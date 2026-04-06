6日午前、横手市山内の休耕畑で原野火災がありました。けがをした人はいませんでした。横手警察署の調べによりますと6日午前11時半ごろ、横手市山内大松川字妹平の休耕畑から出火しました。現場付近にいた男性が枯れ草が燃え広がっているのを発見し、消防に通報しました。火は約1時間半後に消し止められましたが、枯れ草約500平方メートルを焼きました。けがをした人はいませんでした。警察が出火の原因を調べています。