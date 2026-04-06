「母上、あまり大きな声で怒ってはいけませんよ。これは私の大切な兄なのです。」そんなコメントを添えて投稿されたワンちゃんの動画が、Instagramで283万回再生され、話題になりました。動画に出てくるのは、ゴールデン・ドゥードルの福ちゃん。【動画】大声で長男くんをしかったママに福ちゃんは…福ちゃんは、ゴールデン・レトリバーとプードルのミックス犬で、真っ白でふわふわの毛並みが特徴です。約1年前、海辺に住む4人家