2026年4月8日は、「一粒万倍日」「月徳日」「天恩日」が重なる開運日です。天からの恩恵やその月の福が降り注ぐこの日は、小さな一歩が大きな実りへと育ちやすく、あらゆる物事がスムーズに進む絶好のタイミングです。この日の吉日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、豊かさをよりスムーズに引き寄せていきましょう。4月8日にやってくる3つの吉日▼一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）一粒万倍日