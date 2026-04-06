国内では避けて通れない地震という問題。自分が被災した場合どのような行動を取るべきか、知っておくことが大切でしょう。【漫画】『車が電気を帯びた恐れがある場合の脱出方法』（全編を読む）漫画家・大塚志郎さんの作品『マンガでわかる！ 死亡ピンチからの生還図鑑 地震を生きのびろ！』からの抜粋エピソード『車が電気を帯びた恐れがある場合の脱出方法』では、車が電線に引っかかってしまった際のエピソードが描かれています