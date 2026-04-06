中国人力資源・社会保障部、国家発展改革委員会、農業農村部の3部門はこのほど、共同で、「再貧困化を防ぐ就業支援メカニズムを常態化し、農村振興を全面的に促進することに関する指導意見」（以下「意見」）を発表しました。「意見」は的確な支援という原則を堅持し、開発型の支援措置を強化し、自立的な発展能力を強化し、移行期間後も就業支援政策の全体的な安定性を維持し、常態化した就業支援を農村振興戦略に組み込んで統合