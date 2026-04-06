数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！ちょっとした空き時間に数字を組み合わせて、思考を柔軟にほぐしてみませんか？パズル感覚で挑戦して、ひらめき力を試してみましょう！問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。64 □ 8 □ 4 □ 6 = 38 ヒント：まずは左側の「64 □ 8」に注目。ここを割り算にすると、その後の計算がパズルのようにピタッとハマるはずですよ！