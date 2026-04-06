北中米ワールドカップ（W杯）の開幕まであと約２か月。各プレーオフが完結し、出場全48か国が出揃ったなか、違う角度で注目を集めている国がある。日本と同じグループFに入ることとなったスウェーデンである。というのも、彼らは欧州予選グループBにおいては、未勝利で最下位に終わったのだ。しかし、UEFAネーションズリーグの成績上位国にプレーオフ出場権が与えられるシステムに救われ、敗者復活へ。そして、そのプレーオフ