PLANTが展開するオリジナルハンバーガーショップ「JJ BURGER(ジェイ・ジェイ・バーガー)」は4月1日より、グランドメニューを大幅にリニューアルする。4月1日からのリニューアルメニュー同店は、国産牛100%のパテや国産小麦のバンズなど素材にこだわり、注文を受けてから調理を始める「できたて」の提供を徹底している。今回の刷新では、新たに12品(一部店舗は11品)のバーガーがラインナップに加わった。国産牛パテの旨みを凝縮した