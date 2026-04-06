大東エンタープライズが運営する「炭焼ステーキ BEEF IMPACT」は4月1日から、「希少部位ステーキコンボフェア」を開催する。5月末までの期間限定で、在庫がなくなり次第終了となる。希少部位ステーキコンボフェア同フェアでは、牛一頭からわずかしか取れない希少部位「ハネシタ」と「フランク」を一度に楽しめる贅沢な食べ比べメニューを提供する。ハネシタは肩ロースの中でも特に柔らかく、とろけるような食感が特徴で、フランク