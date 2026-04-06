さぬき健康本舗が運営する国産長寿ザメ軟骨専門店「元気屋」は3月31日〜4月6日まで、「花見応援セール」をAmazonにて開催する。金の穂・極期間中は、主力商品の「金の穂・極」をはじめとする健康食品を20%OFFの特別価格で販売する。「金の穂・極」は、身体にある軟骨細胞の主要成分である非変性プロテオグリカン、非変性II型コラーゲンを国内最大級の濃度で配合している。原料には、500種類以上いるサメの中でも、生命力が強く強靭