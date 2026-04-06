ミス・パリ・グループが展開するSPAブランド「和SPA」は4月1日から、春限定の「和スパ美容液せっけん 桜」を、和SPA銀座店やダンディハウス、エステティック ミス・パリなどの各店頭にて数量限定で発売する。和スパ美容液せっけん 桜同商品は、和のこころを追求したブランド理念に基づき、ソメイヨシノ葉エキスやユズ果実エキスなど日本由来の美容成分を贅沢に配合した。季節の変わり目でゆらぎやすい肌を優しく整え、健やかな状態