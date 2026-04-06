PLANTは4月1日から、福井県坂井市が進める循環型社会の実現に向け、PLANT-2坂井店にて「びん類」の店頭回収を開始する。回収ステーション今回の取り組みは、坂井市の「第二次一般廃棄物処理基本計画」に基づいたもので、家庭から出るびん類を買い物ついでにリサイクルできる環境を整えることを目的として実施する。同社は地域に根差した店舗としてこの趣旨に賛同し、敷地内の一部を回収場所として提供する。回収対象は、飲料や酒類