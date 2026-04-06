やまうは4月1日、手軽に本格的な味わいを楽しめる中華惣菜漬物シリーズ「ザーサイ」「ビビンバ」「山クラゲ」の3商品を発売する。おかず中華シリーズ同シリーズは、単身世帯や共働き世帯の増加に伴う「時短・手軽さ」へのニーズに応え、開封してそのまま食卓に出せる利便性を追求した。ごはんのおかずだけでなく、お酒のおつまみとしても幅広く活用できるラインナップとなっている。「ザーサイ」は、本場中国四川の製法で熟成させ