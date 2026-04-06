京都府知事選挙に3回目の当選。一夜明けて西脇隆俊知事が抱負を語りました。 4月5日投開票が行われた京都府知事選では、2期8年の府政運営が支持され、現職の西脇隆俊知事（70）が3選を果たしました。 一夜明けて西脇知事は会見を開き、「わくわくする京都」を柱に特に子育て環境の整備に力を入れたいなどと、3期目の抱負を語りました。 また、選挙では争点の一つだったものの、態度を明確に示さなかった北陸新幹線の延