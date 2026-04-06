きょう（6日）から「春の全国交通安全運動」が始まり、東京・羽田空港では駐車違反を減らそうと呼びかけが行われました。東京空港署署員「春の全国交通安全運動、きょうから始まりました」交通渋滞や大きな事故を招きかねない「駐車違反」を減らそうと、警視庁東京空港署はきょう、国土交通省などと交通安全キャンペーンを行いました。“空の玄関口”である羽田空港では禁止エリアでの客待ちなど、駐車違反が相次いでいて、警視庁