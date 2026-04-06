再審法改正案をめぐり自民党内で異論が噴出、会議は紛糾政府がいまの国会に提出予定の再審＝裁判のやり直しに関する法律の改正案をめぐって、自民党内で異論が相次ぎ、会議が紛糾する事態となっています。【写真を見る】稲田朋美氏「1ミリも私たちの言い分聞かないじゃないですか！」自民会議紛糾再審制度見直しの政府案めぐり“抗告禁止”要求で刑事裁判の再審＝裁判のやり直しに関する制度を見直す法律の改正案をめぐり、自民