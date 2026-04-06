NECが報道陣に公開した顔認証技術を使った決済サービス＝6日午前、東京都港区の「麻布台ヒルズカフェ」NECは6日、東京都内のカフェで始まった顔認証技術を使った決済サービスを報道陣に公開した。専用のスマートフォンアプリに事前に顔とクレジットカードの情報を登録することで、手ぶらで商品を購入できる。同社は顔認証技術を日常的な買い物に広げたい狙いだ。サービスは東京都港区の「麻布台ヒルズカフェ」で4月から始めた