スウィートマミーが展開する「ONEKOSAMA OINUSAMA」は3月、ペットと飼い主の暑さ対策をサポートする新シリーズ「空調お出かけシリーズ」を発表した。「空調と、出かける」シリーズ同シリーズは、マタニティ・ベビー用品の開発ノウハウを活かして開発した。深刻化する夏の猛暑に対応し、バギーやキャリー内部に熱がこもる課題を解決する。ラインナップには、空調ファンによる空気循環で、カート内部の温度上昇を抑える冷却マット「