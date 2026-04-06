「東日本大震災・原子力災害伝承館」で供花される天皇、皇后両陛下と愛子さま＝6日午後、福島県双葉町天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは6日、東日本大震災から15年に際して復興状況を視察するため、福島県を訪問された。事故を起こした東京電力福島第1原発が立地する双葉町に入り「東日本大震災・原子力災害伝承館」で供花して犠牲者を追悼した。1泊2日の日程で、原発から20キロ圏内にある富岡町、大熊町、浪江町を巡る。原発