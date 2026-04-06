◇MLB ドジャース8-6ナショナルズ(日本時間6日、ナショナルズ・パーク)5回6失点で佐々木朗希投手のメジャーワーストを記録したことについてロバーツ監督が試合後コメントしました。この日2度目の先発マウンドに立った佐々木投手は、初回からヒットを与えるもわずか9球で無失点で抑え、2回に2つの空振り三振を奪うなどテンポよく進んでいきます。3回に2ランを浴びると、4回でもタイムリーと3ランを打たれ計6失点。5回90球を投げて、