俳優の勝野洋（76）が6日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。子どもたちを見守るために始めたことを明かした。MCの黒柳徹子が「40歳でスキー。50代でサーフィン」と切り出すと、勝野は「なぜか家族で、思い出を作ろうということで。スキー、子どもたちにやらせたらうまくなっちゃって」と明かした。そして、妻のキャシー中島とスキー場でのツーショットが公開されると、「僕らはこの頃初心者で。子どもたちの