ルーキーファームが帯広で展開する個室焼肉店「焼肉の虎」は、5月31日までの期間限定で「ラムジンギスカンまつり」を、本店と木野店で実施する。ラムロース同社は、一度も冷凍していない肉の提供にこだわる焼肉店を運営している。期間中は、前回好評だった「ジンギスカンフェア」をパワーアップさせ、より充実した内容で実施する。今回は赤身の濃厚な旨味と上質な脂の甘みを存分に堪能できるラインナップを用意した。ラムの美味し