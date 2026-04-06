「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏が６日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。３日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたＡＫＢ４８・向井地美音（２８）の卒業コンサートの舞台裏を公開した。西村氏はペンライトを片手に「みーおん（向井地のニックネーム）はＡＫＢ４８に１３年間在籍して、しかも総監督を５年間務められた功労者でござい