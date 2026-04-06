「女優をやっていなかったら生きられていなかったと思う」そう語って涙を流したのは、俳優の田中麗奈。4日に都内で行われた映画『黄金泥棒』(公開中)の公開記念舞台挨拶に森崎ウィン、阿諏訪泰義、石川恋、中村祐美子、宮崎美子、萱野孝幸監督とともに登壇。自身の人生の糧となる俳優業について語った。田中麗奈同作は、人生に退屈していた主婦が“金”に魅せられ100億円の秀吉の金茶碗を盗み出すクライム・コメディ。田中は平凡な