ルイ・ヴィトンはこのほど、2026メンズ スプリング・コレクションより新作メンズスニーカーを発売した。フラワー・モチーフの刺繍で彩られたモノグラム・デニムの「LV ティルテッド スニーカー」や、アイコニックなモデルをセーリング用にアレンジし、控えめな色のグラデーションが特徴の「LV トレイナー スニーカー」などをラインナップしている。PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTONフラワー・モチーフの刺繍で彩られたモノグラム・デニ