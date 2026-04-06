ブルージェイズが、開幕直後の高揚感を一気に失った。５日（日本時間６日）の敵地ホワイトソックス戦に０―３で完敗し、今季初の同一カード３連敗で?スイープ負け?。これで４連敗となり、戦績は４勝５敗。昨季ア・リーグ王者が、わずか９試合で重苦しい空気に包まれている。ホワイトソックス３連戦では岡本和真内野手（２９）も１０打数１安打、打率１割。通算打率も２割３分５厘まで落ち込み、開幕直後の勢いに急ブレーキがか