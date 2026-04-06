巨人は２カード連続の勝ち越しを決め、７日からは敵地マツダスタジアムで広島との３連戦に臨む。１勝１敗で迎えた５日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）は３―２で勝利。７回に飛び出した代打・大城の逆転３ランで決めたが、今季初登板で７回３安打１失点、８奪三振で試合をつくり、初勝利を挙げた井上温大投手（２４）の好投も大きかった。左腕が白星を手にしたのは昨年８月２３日のＤｅＮＡ戦以来、２２５日ぶり。昨季は開幕ローテ