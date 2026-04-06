SHEINは3月26日、「2025年グローバル・サーキュラリティ調査(2025 Global Circularity Study)」を発表した。同調査は2025年11月〜12月、日本を含む、世界21エリア(※)の18歳以上の男女1万5,461人(日本人は539人)を対象に実施した。サステナブルの定義に地域差、日本では「環境配慮素材」が最多オンラインで衣料品を購入する際、消費者が最も重視しているのは「適切な価格で見つけられること」(71.6%)が最も多く、「自分に合うサイ